VIDEO: एक-दूसरे के लिए बेहद फ्रिकमंद हैं ये कुत्ते, खाना दें तो दूसरे को बुलाकर ही खाता है पहला

नई दिल्ली। कुत्ता इंसान का सबसे वफादार जानवर माना जाता है। दुनियाभर में इनकी सैकड़ों प्रजातियां हैं। इंसानी बस्तियों में पाए जाने वाले ये ऐसे जानवर हैं, जिन्हें आमजन से लेकर बड़े से बड़ा रईस पालता है। इनकी एक से एक रोचक कहानियां मिल जाएंगी। इन दिनों एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें कुत्तों का आपसी लगाव देखने वालों को हैरत में डाल देता है।

Watch video: these Dogs are looking out for one another, If one eats, the other one will too. There's so much love and care going on between them