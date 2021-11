गाय का गोबर खाते हुए MBBS डॉक्टर का VIDEO वायरल, कहा-'रोज खाएं गर्भवती महिलाएं ...'

Bizarre

करनाल, 17 नवंबर। गाय के गोबर को काफी शुद्ध माना जाता है और इसी वजह से इसे पूजा में शामिल किया जाता है। आज भी गांवों में कई जगहों पर चूल्हे पर खाना बनाते वक्त ईधन के रूप में गोबर की कंडी का प्रयोग किया जाता है तो कुछ लोग अपने घरों में सफाई के लिए गोबर लीपते हैं लेकिन गोबर को खाने की बातें नहीं होती है। अगर आप किसी को गोबर खाने को कहेंगे तो वो या तो आप पर गुस्सा हो जाएगा या फिर आपकी हंसी उड़ाएगा लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स गोबर खाते हुए दिख रहा है और वो लोगों को बता रहा है कि गोबर को रोज एक चम्मच खाने से इंसान का मन-तन दोनों पवित्र हो जाते हैं।

English summary

In the Viral video, a man who claims to be a doctor is eating cow dung and is saying that women should eat cow dung for normal delivery.The man is identified as Dr Manoj Mittal and in the video, he is from Karnal Haryana.