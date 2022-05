4 महीने के कुत्ते के गले में मारा तीर, गर्दन के निकला आर-पार, उसके बाद फिर कुछ हुआ ऐसा

Bizarre

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 28 मई: अमेरिका से जानवरों के साथ क्रूरता की एक अजीब खबर सामने आई है। अमेरिका में एनिमल सर्विसेस को चार महीने का एक कुत्ता मिला, जिसके गले में एक तीर था। तीर लगभग कुत्ते के शरीर जितना लंबा था, जो उसके गर्दन के आर-पार निकल गया था। ऐसा लगता है कि किसी ने चार महीने के पिल्ले को बेरहमी से मारने की कोशिश की थी। जख्मी कुत्ते की तस्वीर सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है। तस्वीर देखकर लोगों में गुस्सा है। आइए जानें कुत्ते के साथ ऐसा किसने किया और अब उसकी हालत कैसी है।

This happened today — and our team saved the dog’s life. Thank you so much to ⁦@RSO⁩ for major assistance! Terrible act! ⁦@RivCoNow⁩ #Chihuahua #veterinarycare #animalcruelty pic.twitter.com/04R5CLgnkU