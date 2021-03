30 फीट गहरे कुएं में जाकर सिपाही ने बचाई मासूम बच्ची की जान, वीडियो वायरल

Bizarre

oi-Sagar Bhardwaj

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के एक सिपाही की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। हो भी क्यों न। इन्होंने काम ही ऐसा किया है। दरअसल यूपी पुलिस ने इस सिपाही का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। आइए जानते हैं कौन हैं यूपी पुलिस के ये जांबाज सिपाही और इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये सभी की आंख के तारे बन गए...

देंखे वायरल वीडियो

Our unfathomable commitment to service gives us the courage to take grave risks in the call of our duty !

Constable Kamal kant of @kanpurnagarpol has amply demonstrated it in a heroic rescue operation of a little girl.#UPPCares #UPPolice#WellDoneCops #GoodJobCop pic.twitter.com/PXW0BjzMgm