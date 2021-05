ये प्यास है बड़ी: Fanta पीने के लिए दो मधुमक्खियों ने मिलकर खोला बोतल का ढक्कन, Video Viral

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

ब्रासीलिया, 28 मई। संभवत: धरती पर मौजूद प्रत्येक प्राणी को भूख और प्यास लगती है। जिंदगी का खुलकर मजा हम तभी ले सकते हैं जब भोजन से पेट और पीने के लिए पानी हो, यह बात सिर्फ हम इंसानों पर ही लागू नहीं होती बल्कि अन्य जीवों पर भी होती है। ऐसे जब प्यास लगी हो और उस समय कोई ठंडी ड्रिंक मिल जाए तो क्या कहने, कुछ ऐसा ही मजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन दो मधुमक्खियों ने फैंटा से अपनी प्यास बुझाकर लिया।

Well, that's it for humanity. We've had a decent run but if bees have mastered the screw-top lid I think this is the beginning of the end. pic.twitter.com/XyHonJ2q73