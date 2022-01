आखिर क्यों इस देश में नहीं हैं एक भी सांप? मान्यता- कड़ी तपस्या के बाद संत ने समुद्र में भेज दिए थे सारे नाग

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

डबलिन, 22 जनवरी। करोड़ों साल पहले धरती पर विशालकाय डायनासोर का राज था, उनके अंत के बाद धीरे-धीरे कई और प्रजातियां अस्तित्व में आईं। सांप भी उन्हीं में से एक है। वर्तमान समय में सांप पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी देश हैं जहां सांपों का कोई अस्तित्व नहीं है। उन देशों में सांपों के न होने को लेकर कई तरह की मान्यताएं और कहानियां है, तो वहीं कई वैज्ञानिक कारण भी है। हालांकि उन देशों के पास सांप न होने के अपने फायदे और नुकसान हैं।

यह भी पढ़ें: अजगर और कोबरा की भयानक लड़ाई का हुआ खौफनाक अंत, गर्दन पर दांत गड़ाकर सांप ने किया हमला

English summary

Not a single snake is found in these countries of the world know what is the belief