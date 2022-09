गलती से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए 57 करोड़, मजे-मजे में खर्च कर दिए...लेकिन अब बेचना पड़ेगा घर, जानिए क्यों

Bizarre

oi-Foziya Khan

नई दिल्ली,1 सितंबर: बैंको के डिजिटल होने से काफी सुविधा हो गई है। पैसें लेने हों या देने चुटकी बजाते ही झट से इस बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। कई बार गलती से किसी गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसी स्थिती में बैंक अकाउंट के खाता धारक को वो पैसे वापस करने पड़ते हैं। ऐसे मामले भारत में आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला ऑस्ट्रेलिया से सामने आया है,जहां गलती से भारी भारकम रकम एक महिला के बैंक अकाउंट में आई और उसने वो पैसे वापस करने की जगह तुरंत खर्च कर दिये। मामले का पता चलते है इस पर एक्शन लिया गया अब महिला को कोर्ट ने आदेश दिया है कि सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी है। जिसके लिए उसे घर भी बेचना पड़ेगा।

English summary

57 crores transferred to the bank account by mistake, spent it with pleasure... but now the house will have to be sold, know why?