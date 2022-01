VIDEO: आखिर 100 से ज्यादा सांपों के साथ घर में क्या कर रहा था अकेला इंसान? अब इस हाल में पुलिस को मिला

Bizarre

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 22 जनवरी: अमेरिका के मैरीलैंड में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर घर में एक शख्स का शव मिला। जब पुलिस की टीम अंदर पहुंची, तो वो हैरान रह गए। उस घर में 100 से ज्यादा सांपों का डेरा था। अभी तक शख्स की मौत का कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन इतने ज्यादा सांप होने आसपास के लोग खौफजदा हैं। (वीडियो-नीचे)

Snakes are now being unloaded in containers from the Maryland home where a man was found dead last night. @SegravesNBC4 has the latest minutes away on @nbcwashington https://t.co/MbLLdHHnCO https://t.co/qnZaMAgzV4 pic.twitter.com/N9qlg1HCTv