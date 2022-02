Video: सांप पकड़ने की सजा! केरल में शख्स को किंग कोबरा ने काटा, देखती रही भीड़

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

तिरुवनन्तपुरम, 01 फरवरी। सांप दुनिया के उन प्राणियों में आते हैं, जिनके काटने से दुनिया में सबसे अधिक इंसानों की मौत होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल करीब 81 हजार से 1.38 लाख लोग सांपों के काटे जाने के बाद अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर जहरीले सांपों से पंगा लेकर अपनी जिंदगी खतरे में डालते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला केरल के कोट्टायम के सामने आया है, जहां अपने हाथों से कोबरा पकड़ रहे एक शख्स को सांप ने डस लिया।

Warning: Graphic content

Kerala snake rescuer Vava Suresh gets bitten by a cobra during a rescue in Kottayam.

Though he has been bitten by snakes many times in the past, this time he is said to be in an extremely critical condition. pic.twitter.com/VDklwTM2SK