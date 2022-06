जो बाइडेन ने जब पकड़ी इंस्ट्रक्शन सीट, नेटिजन्स बोले यूएस प्रेसीडेंट को ये क्या हुआ?

Bizarre

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 24 जून। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक तस्वीर फिर से चर्चा में है। ये खास तस्वीर एक बैठक में मौजूद फोटोग्राफर द्वारा ली गई और बाद में इसे ट्विटर पर शेयर कर दिया गया। प्रेसीडेंट बाइडेन के हाथ में ये तस्वीर देखकर लोग आश्चर्य में हैं, जिसमें आप प्रतिभागियों को धन्यवाद (YOU thank participants) और प्रस्थान करें (YOU depart) जैसे शब्द लिखें हैं।

यूएस प्रेसीडेंट ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक बैठक दौरान निर्देश देने के लिए छपी इंस्ट्रक्शन सीट को खुद उठा लिया। इस दौरान किसी फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर क्लिक कर ली। ये वो सीट थी जिसमें बैठक के प्रत्येक चरण के निर्देश लिखे थे। बाइडेन के हाथ में जो नोटकार्ड था उसमें 'आप अपनी सीट लें' जैसे शब्द लिखे थे।

Next time someone tries to tell you Joe Biden isn’t a geriatric nursing home patient trapped in the White House, show them this.

He needs a notecard with step by step directions telling him what to do, including “YOU take YOUR seat”.

This is beyond embarrassing. pic.twitter.com/GRMbgpcrEq