Gucci लाखों में बेच रहा 'इंडियन कुर्ता', कीमत जानकर खुजलाने लगेंगे अपना सिर और फिर कहोगे...

Bizarre

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जून 03: वैसे को मार्केट में कई बड़े और लग्जरी ब्रांड के महंगे और कीमती कपड़े भारी संख्या में उपलब्ध हैं, लेकिन कभी आप सोच सकते है कि भारतीय ट्रेडिशनल कुर्ती की तरह दिखने वाले लिनेन के काफ्तान की कीमत लाखों रुपए में हो सकती है। जी हां, वर्ल्ड के पॉपुलर इटालियन फैशन हाउस गुच्ची ने नए काफ्तानों की रेंज निकाली है, जिसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे और जब उस लिनेन के काफ्तान को करीब से देखेंगे तो वो आपको इंडियन कुर्ती की तरह ही दिखेगा।

18 लाख के दो खरबूजे, इनकी खासियत जानकर भारी से भारी कीमत चुकाने को राजी हो जाते हैं लोग

Gucci be selling this kurta for C$ 4,550 and I am like …. Who is shelling out that kind of $$$ for a kurta that ammi bought me from Murree’s Mall Road for 300 rupees. pic.twitter.com/gxlBHxwpxC