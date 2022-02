Watch Video: छत फाड़कर बाहर निकला खतरनाक अजगर, दुकान के ट्रायल रूम में मची भगदड़!

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 16 फरवरी। अगर आप भी किसी कपड़े की दुकान में शॉपिंग का मूड बना रहे हैं तो एक बार इस खबर को जरूर पढ़ लें। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानने के बाद आप दुकान या मॉल के ट्रायल रूम में कपड़े चेंज करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मामले स्पाई कैमरे का है तो जनाब जरा ठहरिए, इस बार ट्रायल रूम में कोई जासूसी कैमरा नहीं बल्कि एक विशालकाय अजगर मिला है। इस घटना से संबंधित सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अजगर को देख लोग दंग रह गए।

Seems it was trying some new outfits in the trial room of this cloth store…

