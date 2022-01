मालिक के लिए 'यमराज' से भिड़ गया पालतू डॉगी, एक्सीडेंट के बाद मदद के लिए लेकर आया पुलिस

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

वाशिंगटन, 06 जनवरी। कुत्ते जितने खतरनाक होते हैं उतने ही वफादार और समझदार भी होते हैं। कई एनिमल लवर्स को अपने घर में कुत्ते-बिल्ली या अन्य जानवरों को पालने का शौक होता है। हालांकि कुत्तों से लोगों का कुछ खास ही लगाव है, ये जानवर भी जिसका नमक खाता है उसकी सुरक्षा और वफादारी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। हाल ही में एक कुत्ते की समझदारी का नमूना उस समय देखने को मिला जब एक सड़क हादसे में उसका मालिक बुरी तरह जख्मी हो गया था।

This is Tinsley. She was in a car accident with her humans last night. She escaped the wreckage, got the attention of police, and led them all the way back to the site of the crash. Her humans are being treated and expected to survive. Tinsley is awarded our very rare… 15/10 pic.twitter.com/E3HRQf0sF3