शख्स ने 5 साल तक कंपनी को बनाया बेवकूफ, 'बिना कुछ काम' किए लिया प्रमोशन और इंक्रीमेंट

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। कोरोना वायरस महामारी के चलते देशभर में लोग काफी समय से 'वर्क फ्रॉम होम' कर रहे हैं। घर से काम करने में किसे मजा नहीं आता, इसके अलावा अगर कंपनी का कोई प्रेसर ना हो और समय-समय पर वेतन बढ़े, प्रमोशन मिले तो सोने पर सुहागा। हालांकि ऐसा बहुत कम बार ही देखा गया है कोई कंपनी अपनी कर्मचारियों पर इतनी मेहरबान हो। हाल ही में एक शख्स ने बताया कि उसे कंपनी में बिना कोई काम किए प्रमोशन और सैलरी हाइक मिली है।

English summary

For 5 years, the person did not do any work for the company yet got promotion and increased salary