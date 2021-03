बच्चे के लिए इस मादा हाथी ने दे दी खुद की कुर्बानी, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ दर्दनाक हादसा

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता। इस दुनिया में मां की ममता का कोई मोल नहीं है, अपने बच्चे के लिए एक मां जो कर सकती है वह कोई और कभी नहीं कर सकता है। ममता ही एक ऐसा अनुभव है जिसे सिर्फ इंसानों मे ही नहीं बल्कि जानवरों में भी महसूस किया जा सकता है। हाल ही में इसका एक दुखद उदाहरण सामने आया है, जहां एक मादा हाथी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद ही जिंदगी कुर्बान कर दी। सोशल मीडिया पर यह घटना कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट यानी संरक्षण जीवविज्ञानी नेहा सिन्हा ने शेयर की है।

This is Ganga elephant, photographed by Avijan Saha in North Bengal. Chased from fields, her herd encountered a railway line. They crossed on time, except her little calf. She died protecting him from the incoming train. We say we will die for our families. Elephants actually do. https://t.co/Op7YFyPqHv pic.twitter.com/izEFOvsi6z