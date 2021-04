Video: आठ महीने की गर्भवती महिला ने तायक्वोंडो में जीता गोल्ड, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा स्टेडियम

Bizarre

oi-Sagar Bhardwaj

अबुजा। अक्सर आपने अपने घर परिवार में देखा होगा कि यदि कोई महिला 2 या 3 महीने की गर्भवती होती है तो उससे ज्यादा काम नहीं लिया जाया, उससे कोई भी भारी सामान नहीं उठवाया जाता। इसके अलावा उसकी पूरी देखभाल होने लगती है ताकि बच्चा और मां दोनों स्वस्थ रहें। लेकिन यहां एक आठ महीने की गर्भवती महिला जी हां ठीक सुना आपने आठ महीने की गर्भवती महिला ने तायक्वोंडो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। जैसे ही महिला ने गोल्ड मेडल जीता पूरे स्टेडिम में तालियों की गड़गड़ाहट का शोर सुनाई देने लगा।

An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.

Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs