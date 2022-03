चील ने बीच नदी में मछली पर मारा झपट्टा,Video में देखें कितनी चतुराई से शिकार को लेकर आता है किनारे

Bizarre

नई दिल्‍ली, 08 मार्च। पक्षियों में बाज सबसे तेज शिकारी माना जाता है। वे शिकार मिलते ही उस पर बड़ी चालाकी से हवा में उड़ते हुए अचानक से टूट पड़ता है। अपने शिकार को दबोचने के लिए बड़ी ही चालाकी का इस्‍तेमाल करता है। ऐसा ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीच नदी में तैर रही बड़ी मछली को बाज अपना शिकार बनाता है लेकिन नदी के किनारे तक लाने के लिए जो वो स्‍टाइल अपनाता है उसको देखकर हर कोई हैरान हो रहा है।

English summary

eagle made its prey to the big fish in the middle of the river, swimming to bring it to shore, watch video