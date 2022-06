'मीना बाजार ले के...', गाने पर टीचर का डांस वीडियो हुआ वायरल, यूजर बोले- हमें क्यों नहीं मिली ऐसी मैडम

Bizarre

नई दिल्ली, 20 जून: सोशल मीडिया अक्सर हमें कई वीडियो वायरल होते दिख जाते हैं। ऐसा ही कि दिल्ली की स्कूल टीचर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। समर कैंप के आखिरी दिन दिल्ली के एक स्कूल की शिक्षिका ने छात्रों के साथ डांस सेशन के दौरान डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। वीडियो क्लिप में 6-7 स्कूली छात्रा टीचर के साथ ''दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार ले के...'' गाने पर डांस करते दिख रही हैं।

Our imperfect dance moves on the last day of summer camp...leading to some perfect moments of joy and togetherness.💕 #SchoolLife #TeacherStudent pic.twitter.com/K50Zi1Qajf

Students are pure joy to be with.

They reciprocate emotions.They test your patience. They challenge & surprisingly make you do tasks that you as an adult have assumed cannot be accomplished.

They smile & make you feel 'The Most Valued' person on this earth.#MyStudentsMyPride pic.twitter.com/tcQe82mzrG