शख्स ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था 52 हजार का iPhone, घर पर आए पैकेट में निकला 5 रुपये का ये सामान

Bizarre

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 11 अक्‍टूबर। घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना लोगों के लिए सुविधाजनक होने के साथ किफायती भी लगता है। त्‍योहार के सीजन में एक बार फिर ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी ई कामर्स कंपनियां छूट दे रही हैं लेकिन कंपनियां बड़ी छूट के दिनों में ऑर्डर में गड़बड़ी करती हैं। भारी छूट के साथ, देर से डिलीवरी, गलत डिलीवरी, या धोखाधड़ी का मामला सामने आता है ऐसा ही एक बड़ा मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

English summary

The person had ordered an iPhone of 52 thousand online, this item worth Rs 5 came out in the packet that came to the house