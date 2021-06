Bizarre

कोलकाता, 14 जून। जानवरों में भी दिमाग होता है। वो भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान की तरह ही मेहनत करते हैं। अब बात अगर हाथी की हो तो क्‍या ही कहना। हाथी समझदार श्रेणी में गिना जाता है। इसीलिए हाथियों को लेकर अकसर मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इनमें कुछ वीडियो हंसाने वाले होते हैं तो कुछ को देखकर हैरानी होती है। कुछ वीडियो तो इतने क्‍यूट होते हैं जिन्‍हें बार-बार देखने का मन करता है। ऐसा ही एक लेटेस्‍ट वीडियो सामने आया है जो लोगों का दिल जीत रहा है। इस वीडियो में नन्‍हें हाथी को हैंडपंप चलाकर पानी पीते देखा जा सकता है।

If you enjoy watching videos featuring baby elephants, we have a treat for you. In a short clip that is doing the rounds of the internet, a baby elephant was spotted pumping a tube well to drink water from it.