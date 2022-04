बिहार के इस गांव को क्यों दी जा रही है 'धरती के नर्क' की संज्ञा, जानिए पूरा मामला

Bihar

oi-Inzamam Wahidi

पटना, 4 अप्रैल 2022। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होने की ख़बर आए दिन देखने को मिल रही है। वहीं अब एक ऐसी ख़बर सामने आई है जिसे पढ़ कर आपकी रूह कांप जाएगी। रोहतास ज़िला में एक ऐसा गांव है जहां इंसान से लेकर जानवर तक के बच्चे गर्भ में ही दिव्यांग हो जाते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी हड्डियां आड़ी-तिरछी रहती हैं यही बच्चों की जन्मजात दिव्यांगता का कारण बनती है। इस तरह के बद से बदतर हालात की वजह से लोग इस गांव में अपनी बच्चियों की शादी तक नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग इस गंभीर बिमारी की वजह से यहां से पलायन तक करने को मजबूर हो चुके हैं। इन्ही सब वजहों से यहां के लोग इस गांव को धरती का नर्क कहने से नहीं हिचकते हैं।

