बिहारः जब मंच से शायरी पढ़ रहे थे कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी, तभी भरभराकर गिर गया मंच

Bihar

oi-Prashanth Rai

पश्चिमी चंपारण। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जनसभा करने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस दौरान मंच टूटने की कई खबरें सामने आई हैं। गुरुवार को दरभंगा जिले में एक प्रत्याशी का मंच टूटने का वीडियो सामने आया था और अब पश्चिमी चंपारण जिले में सभा के दौरान मंच भरभराकर ढह गया।

पश्चिम चंपारण के बागही देवराज में सार्वजनिक रैली के दौरान मंच टूट गया। इस दौरान मंच पर बैठे सभी नेता जमीन पर गिर गए। हालांकि, इस हादसे में किसी भी नेता को गंभीर चोट नहीं लगी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी की रैली थी।

रैली में पार्टी के नेता और स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी और अखिलेश सिंह के साथ कई कार्यकर्ता मंच पर मौजूद थे। इमरान प्रतापगढ़ी मंच से शायरी पढ़ रहे थे। इसी दौरान मंच अचानक भरभरा कर ढह गया। दरअसल, कल दरभंगा जिले में एक प्रत्याशी का मंच टूटने का वीडियो सामने आया था। मामला जाले विधानसभा सीट का था, जहां भाषण देते वक्त एक प्रत्याशी का मंच ही टूट गया।

#WATCH Bihar: Stage collapsed during a public rally of Congress party at Bagahi Deoraj in West Champaran, earlier today.

Party leaders Imran Pratapgarhi and Akhilesh Singh along with several party workers were present on the stage when it collapsed. pic.twitter.com/VoCpT95b0s