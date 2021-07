बिहार: तेजस्वी यादव ने महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा- आज और कल सभी जिलों में होगा प्रदर्शन

Bihar

oi-Kapil Tiwari

पटना, जुलाई 18। देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। खाने-पीने की चीजों और पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम लगातार जनता की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में महंगाई को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ ले रहा है। इस बीच RJD प्रमुख तेजस्वी यादव ने महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है।

बिहार के सभी जिलों में आज और कल होंगे विरोध प्रदर्शन

दरअसल, तेजस्वी यादव ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ 18 और 19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है, लोग भूख से मर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन बीजेपी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में आज से हम बिहार के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन कल भी चलेगा।

Inflation has broken the backbone of the public. People are dying of hunger. The Centre used to say it will reduce inflation. Fuel prices are skyrocketing & their leaders are silent. We are going to hold protests in all the blocks of Bihar today: RJD leader Tejashwi Yadav pic.twitter.com/9NzeGZzCBp