अब ट्रेन से नेपाल जा सकेंगे बिहारवासी, जानिए कब से होगी सेवा बहाल ?

Bihar

oi-Inzamam Wahidi

पटना, 30 मार्च 2022। बिहारवासियों को जल्द ही ट्रेन से नेपाल तक सफ़र करने की सुविधा मिल सकती है। बिहार से नेपाल तक रेल सेवा शुरू करने के लिए जल्द भारतीय और नेपाल रेलवे मिलकर ट्रेन सुविधा बहाल करने की योजना बना रही है। ख़बर आ रही है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में जयनगर से जनकपुर, कुर्था (नेपाल) तक सवारी गाड़ी का परिचालन हो सकता है। दो अप्रैल से गाड़ी का परिचालन शुरू करने के लिए नेपाल रेलवे ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। रवि सहाय (सहायक प्रबंधक, इरकॉन) ने बताया कि भारत सरकार को नेपाल रेलवे की तरफ़ से प्रस्ताव भेजकर ट्रेन परिचालन को शुरू करवाने की बात कही गई है। बिहार के लोगों में ट्रेन परिचालन की खबर से काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, उनका कहना है कि ट्रेन सेवा बहाल हो जाने से काफ़ी सुविधा होगी।

ये भी पढ़ें: बिहार: शहर की सड़कों की तरह अब चमकेंगी गांव की गलियां, जानिए नीतीश सरकार का प्लान

English summary

Now Biharis will be able to go to Nepal by train, know from when will the service be restored?