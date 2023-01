'भारत जोड़ो यात्रा निजी है' : नीतीश को लोकसभा चुनाव के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों का इंतजार

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस का निजी कार्यक्रम कहा है। उनके मुताबिक वह इस यात्रा के बाद लोकसभा चुनावों के लिए समान विचारधारा वाले दलों की बैठक के इंतजार में हैं।

गणतंत्र दिवस के दिन मोदी सरकार को लेकर जो सर्वे के नतीजे आए हैं, उसमें विपक्ष की स्थिति काफी कमजोर बताई जा रही है। लेकिन, विपक्ष अभी भी केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात तो कर रहा है, लेकिन सबका अपना-अपना एजेंडा है, जिससे वह जरा भी हिलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू। जो भाजपा-विरोधी गठबंधन के लिए तो बहुत उतावले हैं, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से कन्नी काटे रहे हैं और आगे भी रखना चाहते हैं। अब जानिए कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की रणनीति और अपनी पार्टी की अंदरूनी स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा है।

Bihar Chief Minister Nitish Kumar has termed Rahul's Bharat Jodo Yatra as personal. According to him, when the yatra is over, there will be a meeting of like-minded parties to discuss the Lok Sabha elections