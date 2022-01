बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग: चिराग पासवान बोले-नीतीश विपक्ष में शामिल हो PM के दावेदार बनना चाहते हैं

Bihar

oi-Pallavi Kumari

पटना, 22 जनवरी: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने शुक्रवार (21 जनवरी) को कहा कि पार्टी ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है ताकि नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को रोका जा सके। बिहार, शराब की बिक्री और खपत के खिलाफ कड़े निषेध कानून वाला राज्य, अक्सर अवैध शराब के सेवन से होने वाली मौतों का गवाह बनता है। बिहार के सारण जिले में इस सप्ताह कथित जहरीली शराब की घटनाओं में 15 लोगों की मौत हुई है। लोजपा (रामविलास) अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हमने राज्यपाल को बिहार में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के लिए पत्र लिखा है।

CM Nitish Kumar intentionally raises issues like Pegasus, caste census, population control bill & special status to Bihar on which BJP's stand is already clear. He probably wants to be a contender for PM's post by joining the Opposition: LJP (Ram Vilas) chief Chirag Paswan(21.01) pic.twitter.com/Tj4vtMR6c1