बिहार में जदयू-राजद में दरार! उपेंद्र कुशवाहा कौन सा खेल खेलने वाले हैं ?

बिहार में चूड़ा-दही के भोज में भी महागठबंधन में दरार पैदा होने की अटकलें हैं। राजद-जदयू के नेताओं के बीच कुछ गड़बड़ होने की बात राजनीति के जानकार भी कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के भी असहज होने की चर्चा है।

बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की ओर से हाल में सीएम को लगातार निशाना बनाया गया है। लेकिन, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी ओर से ऐसे नेताओं की जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। ऐसे में राजनीति के जानकारों को महागठबंधन की दोनों प्रमुख पार्टियों नीतीश की जेडीयू और लालू यादव की आरजेडी के बीच सबकुछ ठीक चलता नहीं नजर आ रहा है। नया मुद्दा चूड़ा-दही भोज का भी है, जिसको लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के नेता उपेंद्र कुशवाहा के नए सियासी रास्ते तलाशने की अटकलें लग रही हैं।

