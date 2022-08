2019 से ही JDU-BJP के रिश्तों में क्यों आ गई थी खटास, नीतीश कुमार ने बताई वह वजह

Bihar

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पटना, 12 अगस्त: बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव भले ही बीजेपी-जेडीयू ने मिलकर लड़ा है, लेकिन दोनों के रिश्तों में दरार 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही पड़ने लगी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा है कि उन्होंने केंद्रीय कैबनेट में चार मंत्री पद मांगा था, लेकिन भाजपा उसके लिए तैयार नहीं हुई थी। यही नहीं उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने वाले जेडीयू के पुराने सहयोगी आरसीपी सिंह के मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने में खुद की सहमति होने से भी साफ इनकार कर दिया है।

English summary

Bihar Chief Minister Nitish Kumar has said that in 2019, four ministerial posts were sought for JDU at the center, but the BJP refused