'सैनिडरी पैड' के सवाल पर 'फ्री कंडोम' की बात कहने वाली IAS से अब NCW ने मांगा जवाब

oi-Neeraj Kumar Yadav

पटना, 29 सितंबर। बिहार की सीनियर आईएएस अधिकारी व महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बम्हरा की तरफ से छात्रा के सवाल पर दी गई टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की तरफ से हरजोत कौर बम्हरा से 7 दिनों में लिखित में जवाब मांगा गया है। दरअसल, बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से यूनिसेफ सेव द चिल्डन और प्लान इंटरनेशनल के तहत 'सशक्त बेटी समृद्ध' नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

National Commission for Women (NCW) takes cognizance of the incident in Patna, where IAS officer Harjot Kaur Bhamra, MD of Bihar Women & Child Development Corporation asked a schoolgirl if “she wants condoms too” when the student asked for affordable sanitary napkins: NCW pic.twitter.com/04RUizbXKh

छात्रा ने की थी सैनिटेरी पैड की मांग

'सशक्त बेटी समृद्ध' नामक कार्यक्रम में छात्राएं उपस्थित हुई थीं। कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बम्हरा से एक छात्रा ने सवाल किया कि सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म और स्कॉलरशिप दी जा रही है। ऐसे में सरकार 20-30 रुपए की सैनिटेरी पैड भी दे सकती है? छात्रा के इस सवाल पर कार्यक्रम में तालियां बचने लगी। लेकिन छात्रा के इस सवाल पर हरजोत कौर बम्हरा भड़क गईं। छात्रा को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस सवाल पर बहुत तालियां बज रही हैं। क्या मांगों का कोई अंत है।

The Commission has sought a written explanation for the remarks given by her to the students. The reply must be communicated within seven days: NCW