बिहार में फिर गिरा अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज, बेगूसराय में उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो गया पुल, देखें VIDEO

बिहार के बेगूसराय में उद्घाटन से पहले 13 करोड़ की लागत से बना पुल गिर गया है। पुल के पिलर नंबर 2 और 3 में तीन से चार दिन पहले ही दरारा आ गई थी। जिसकी वजह से पुल पर यातायात रोक दी गई थी।

Bihar

oi-Pallavi Kumari

Bihar Begusarai bridge collapsed: बिहार में बेगूसराय में उद्घाटन से पहले फिर एक निर्माणाधीन पुल (अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज) गिर गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि बेगूसराय जिले के एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा है, हालांकि इसमें फिलहाल कोई हताहत की खबर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बेगूसराय में उद्घाटन से पहले गिरा ये पुल 13 करोड़ की लागत से बना है। ये पुल गंडक नदी पर था। पुल का अगला हिस्सा ढहने के बाद ये नदी में गिरा।

बेगूसराय के अधिकारियों के मुताबिक साहेबपुर कमल के पास बूढ़ी गंडक नदी पर 206 मीटर लंबा पुल राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) के तहत मां भगवती कंस्ट्रक्शन द्वारा बनवाया गया था। इसमें लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत आई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गुरुवार को पिलर नंबर 2 और 3 में दरारें आ गईं और वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी।

#WATCH | Bihar: A portion of a bridge that was built across Burhi Gandak River in Sahebpur Kamal, Begusarai collapsed and fell into the river yesterday. The bridge had developed cracks a few days back. Nobody was on the bridge at the time of the incident. pic.twitter.com/zB7L3bAOPA