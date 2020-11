अररिया में बोले नित्यानंद राय, कहा- यहां के लोग भारत माता की जय नहीं तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे

Bihar

oi-Prashanth Rai

पटना। बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी ताकत झोंक दी है। पार्टी के स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अररिया के नरपतगंज जिले में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी व तेजस्वी को लेकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी व तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाजपा वाले लोगों से जबरदस्ती भारत माता की जय बुलवाते हैं तो अब आप बताइए अगर यहां के लोग भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। वहीं रीगा विधानसभा क्षेत्र के रेवासी उच्च विद्यालय व सोनबरसा प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंहवाहिनी के प्रांगण में मंगलवार को एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल व भाजपा प्रत्याशी गायत्री देवी के समर्थन में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जनसभा को संबोधित किया था।

#WATCH I Bihar: MoS Home Nityanand Rai addresses a rally in Narpatganj, Araria.

"Opposition accuses BJP that it forces people to say 'Bharat Mata Ki Jai'. I want to ask Rahul and Tejashwi if an Indian won't say 'Bharat Mata Ki Jai', will he say 'Pakistan Zindabad'?," he said. pic.twitter.com/FDUAWnGj8o