अब ट्रेन से ढाई घंटे में ही पहुंच जाएंगे नेपाल, रक्सौल से काठमांडू के लिए बनेगा एक और रेल रूट

Bihar

oi-Inzamam Wahidi

पटना, 8 अप्रैल 2022। भारत से नेपाल के लिए ट्रेन से से सफ़र की शुरुआत की गई है। बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में रेल लाइन को हरी झंडी दी थी। जिसके बाद दोनों देशों के बीच आने-जाने की दुशवारियां कम हो गईं। इस सौगात के बाद अब बिहार वासियों के नेपाल के सफर को आसान करने के लिए एक और नई रेलवे लाइन बनने जा रही है। यहे रेलवे लाइन रक्सौल (बिहार) से काठमांडू (नेपाल की राजधानी) तक जाएगी। गौरतलब है कि रेलवे लाइन के निर्माण के लिए साल 2018 में ही मंज़ूरी मिल चुकी थी। अब तीसरे चरण के सर्वे का काम चल रहा है।

ये भी पढ़ें: बिहार में क्यों छिड़ी है भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार की चर्चा, क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर ?

English summary

Now people will be able to go directly Kathmandu by train, another rail route will be made from India to Nepal