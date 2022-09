बेगूसराय गोलीकांड के बाद भागलपुर में बिजनेसमैन की हत्या, 9 राउंड फायरिंग कर भागे हमलावर

Bihar

पटना, सितंबर 15। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बेगूसराय गोलीकांड के बाद भागलपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल, भागलपुर के नाथनगर इलाके में बुधवार देर रात एक बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेगूसराय की घटना के बाद इस वारदात ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हत्या के उद्देश्य से ही आए थे हमलावर- पुलिस

इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए भागलपुर के एसएसपी बाबू राम ने बताया कि अपराधी बिजनेसमैन की हत्या करने के उद्देश्य से ही आए थे। फिलहाल वो हमारी गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन हम जल्द ही हमलावरों को धर दबोचेंगे, हमारी जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है।

अफजल पर हुई 9 राउंड फायरिंग

आपको बता दें कि मृतक बिजनेसमैन की पहचान जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के मोमिन टोला निवासी मोहम्मद अफजल के रूप में हुई है। इस घटना के बाद से इलाके में माहौल तनावपूर्ण भी है, लेकिन पुलिस ने व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने अफजल पर करीब 9 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

