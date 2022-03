ओडिशा: कटक में पुल की मिट्टी ढहने से बड़ा हादसा, सीएम पटनायक ने जताया दुख

Bhubaneswar

oi-Love Gaur

कटक, 10 मार्च: उड़ीसा के कटक में पुल निर्माण के दौरान खुदाई कर बनाई जा गुफा का एक हिस्से धंसने से बड़ा हादसा हो गया। हादसा कटक के छत्र बाजार एरिया में हुआ, जहां भूस्खलन में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं एक शख्स के घायल होने की खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है।

हादसे के मुताबिक तलडांडा नहर में पुल की गुफाओं के एक हिस्से से धंसने से हादसा हुआ, उस वक्त पुल वहां काम चल रहा था। कटक डीएम भवानी शंकर चयनी ने बताया कि घायल को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकी मिट्टी में लोगों की तलाश की जा रही है। हादसे की जांच कर घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Cuttack, Odisha | Two people died, one injured and many people feared trapped after a portion of bridge caves in

An investigation will be done and action will be taken against those found responsible for the incident: Bhabani Shankar Chayani, DM Cuttack pic.twitter.com/XJpVRsfItp