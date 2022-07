MP: घर बनाना हुआ आसान, सीमेंट और सरिया के दाम में गिरावट, जानें कितना हुआ सस्ता?

Bhopal

oi-Rakeshkumar Patel

रीवा, 8 जुलाई। सीमेंट-सरिया व गिट्टी के गिरावट से मकान बनाना थोड़ा आसान हुआ है। जनवरी में सरिया के रेट में उछाल शुरू हुआ तो दो गुना तक पहुंच गया था। गर्मी सीजन में बेतहासा महंगाई को देखते हुए लोगों ने घरों का निर्माण कार्य रोक दिया था। लेकिन आखरी मार्च और अप्रैल माह से सरिया के दाम में गिरावट शुरू हो गई थी, जो मई तक काफी कम हो गई, लेकिन इसके बाद एक बारिश का मौसम शुरू होते ही एक बार फिर सरिया के दाम बढ़ने लगे हैं। आगामी समय में सरिया के दाम बढ़ेंगे या फिर गिरावट आएगी इस मामले में व्यापारी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हैं।

MP: Great opportunity to build a house in half the cost, fall in the price of cement and bars, know how much it became cheaper?