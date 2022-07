पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किसान ने संरक्षित किए 200 से ज्यादा धान के देसी बीज, अब सबको दे रहा मुफ्त में

Bhopal

oi-Rakeshkumar Patel

सतना 14 जुलाई। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर उचेहरा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिथौराबाद में रहने वाले 77 वर्षीय किसान बाबूलाल दाहिया लोगों के लिए एक मिसाल हैं। बाबूलाल दाहिया वह व्यक्ति हैं, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, यह अवार्ड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाथों नवाजा गया है। अवार्ड उनके कार्यों की वजह से मिला। बाबूलाल दाहिया ने 200 प्रकार के धान के बीज समेत अनेक प्रकार के बीजों का संग्रह किए हुए हैं।

English summary

Farmer honored with Padma Shri award has preserved more than 200 varieties of indigenous seeds, now giving it to everyone for free