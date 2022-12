MP में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा, ख़ुफ़िया एजेंसी के इनपुट के बाद अलर्ट, सरकार ने जारी किए निर्देश

MP में इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के बाद अगले तीन महीने बेहद सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए है। गृह मंत्रालय को साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के इनपुट मिले है।

Bhopal

oi-Kartik Agnihotri

Danger of deteriorating communal harmony in MP:मध्य प्रदेश में नए साल के जश्न से लेकर होली के महीने तक साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। ऐसे इनपुट प्रदेश की ख़ुफ़िया पुलिस ने गृह विभाग को दिए है। जिसके बाद सरकार ने सभी जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए है। जिला अधिकारियों को गड़बड़ी करने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ NSA के तहत कड़ी कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए हैं।

एमपी में भी लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटे है। साथ ही आने वाले तीन महीनों में मार्च तक कई बड़े त्यौहार भी है। उससे पहले प्रदेश की ख़ुफ़िया पुलिस से गृह मंत्रालय को चौकाने वाले इनपुट मिले है। जिसके मद्देनजर गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। गृह मंत्रालय को मिली जानकारी के बाद सभी जिला कलेक्टर और एसपी को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

MP govt authorised District Magistrates to exercise powers conferred under Section 3(3) of National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980) from Jan 1,2023 to March 31,2023 in view of reports that certain elements are active & are likely to be active to threaten the communal harmony. pic.twitter.com/k6CYOvoZcE