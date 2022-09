Anuppur: सिर पटकते हुए अचानक लड़कियां रोने-चिल्लाने लगीं, शिक्षक-प्राचार्य सब परेशान

Bhopal

oi-Rakeshkumar Patel

अनूपपुर, 5 सितंबर। ज‍िले से अनोखा मामला सामने आया है। जिले के पयारी हायर सेकेंडरी विद्यालय में अचानक हड़कंप सा मच गया और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. स्‍कूल में पढ़ाई कर रहींं करीब 5 से 6 छात्राएं अचानक रोने-ब‍िलखने लगी और इधर-उधर भागने लगी।

English summary

As soon as they reached school, the girls started screaming, the family members said that the shadow of ghosts in the school