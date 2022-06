खाकी पर नहीं रहा ग्रामीणों को भरोसा, खुद ही कर रहे हैं अपने घरों की सुरक्षा

Bhind

oi-Hemant Sharma

भिंड, 11 जून। भिंड जिले में खाकी पर से आम जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। यही वजह है कि मेहगांव के आधा दर्जन गांव के ग्रामीण खुद के घरों की सुरक्षा करने के लिए रात भर सीटी बजा कर हाथों में लाठी और टॉर्च लेकर जागते रहते है।

अंधेरा होते ही गांव के ग्रामीणों की एक-एक करके घरों के बाहर ड्यूटी लगना शुरू हो जाती है। ग्रामीण लाठी ठोकते हुए और मुंह से सीटी बजाते हुए पूरे गांव में पहरा देते नजर आते हैं।

English summary

there is no trust in the police, that's why the villagers of mehgaon area are keeping themselves awake throughout the night