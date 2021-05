कर्नाटक: लॉकडाउन में घोड़े के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ हुई जमा, गृह मंत्री ने दिए कार्रवाई के आदेश

Bangalore

बेंगलुरु, मई 24: कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर से लोग लगातार बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के कहर से कर्नाटक भी अछूता नहीं है। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हो रहा है। ऐसे में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। वहीं राज्य की येदियुप्पा सरकार ने कोरोना को काबू करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को 24 मई से बढ़ाकर 7 जून करने का फैसला किया है। इस बीच कल रविवार (23 मई ) को राज्य के बेलगावी के मराडीमठ इलाके में कोरोना प्रतिबंधों के उल्लंघन का बड़ा मामला सामने आया है।

दरअसल, कर्नाटक में मौजूदा कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए रविवार को बेलगावी के मराडीमठ इलाके में एक घोड़े के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोगों को देखा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं अब वायरल वीडियो पर कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई की प्रतिक्रिया सामने आई है।

The district administration will look into this incident, and action will be taken: Karnataka Home Minister Basavaraj Bommai on hundreds gathered for the funeral of a horse in Belagavi yesterday pic.twitter.com/6aZPXVrs3K