'40% कमीशन सरकार' अभियान में कांग्रेस ने लगाई अभिनेता की फोटो, एक्टर ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी

बेंगलुरु, 23 सितंबर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम PayCM है। राज्य की राजधानी बेंगलुरु की दीवारों पर सीएम बोम्मई के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में QR कोड भी बना है, जिसे स्कैन करने पर एक वेबसाइट खुलती है। वेबसाइट का नाम '40% Commission Government' है। इस वेबसाइट पर लोग सरकार के खिलाफ शिकायत करने के अलावा अपनी समस्याओं को भी बता सकते हैं। लेकिन अब इस अभियान में नया मोड़ आ गया है।

I am appalled to see that my face is being used illegally and without my consent for "40% Sarkara" - an @INCIndia campaign that i have nothing to do with.

I will be taking legal action against this.@RahulGandhi @siddaramaiah @INCKarnataka request you to please look into this pic.twitter.com/y7LZ9wRXW9