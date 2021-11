कोरोना के नए वैरिएंट 'ओमीक्रॉन' की दहशत! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 2 दक्षिण अफ्रीकी यात्री मिले पॉजिटिव

Bangalore

oi-Love Gaur

बेंगलुरु, 27 नवंबर: कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना के नए स्‍ट्रेन B.1.1.529 वैरिएंट को 'वैरिएंट ऑफ कंसर्न' यानी चिंका का प्रकार बताया है। इसका नाम 'ओमीक्रॉन' (Omicron) रखा है, जो बहुत ही खतरनाक है। दक्षिण अफ्रीका में यह वैरिएंट पहली बार पाया गया है, जिसके बाद अब भारत में भी इस वैरिएंट की दहशत फैली हुई है। इस बीच बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 2 दक्षिण अफ्रीकी यात्रियों का हवाई अड्डे पर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिला है।

जानकारी के मुताबिक दो दक्षिण अफ्रीकी यात्रियों का शनिवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सकारात्मक परीक्षण किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से 94 यात्री यहां पहुंचे थे, जिनमें से दो का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। दोनों संक्रमित यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया है और उनके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों ने आगे बताया कि आज एयरपोर्ट पर 10 देशों से 584 लोग पहुंचे हैं।

Karnataka | 584 pax had come to Bengaluru from 10 high-risk nations. Out of them, 2 who returned from South Africa (Indian nationals) tested positive for COVID on 11 & 20 Nov respectively. We sent it for sequencing & came to know that it's Delta variant: Bangalore Rural Dist DC