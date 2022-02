BJP के राष्ट्रीय सचिव सीटी रवि ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की जांच NIA से कराने को कहा

Bangalore

बेंगलुरु। कर्नाटक के शिवमोगा शहर में जिस तरह से बजरंग दल के एक्टिविस्ट की हत्या की गई है उसके बाद इस मामले पर राजनतीकि बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सीटी रवि ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की उसी दिन (कर्नाटक में) हत्या कर दी गई थी। मुझे लगता है कि यह एक साजिश है, उसकी हत्या एक साजिश के तहत की गई है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी। जरूरत पड़ी तो केस एनआईए को सौंपा जाए।

वहीं प्रदेश के गृहमंत्री ने कहा कि मैं (हर्ष के) माता-पिता और बहनों से मिला और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने मुझसे न्याय मांगा। मैंने उन्हें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमने 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हम इस समय कुछ और खुलासा नहीं करना चाहते। शिवमोगा में 23 साल के बजरंग दल के एक्टिविस्ट की हत्या के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हैं जिसकी वजह से यहां धारा 144 को लागू कर दिया गया है।

Bajrang Dal activist Harsha was murdered y'day (in Karnataka). I think it's a conspiracy, he has been murdered under a conspiracy. A serious inquiry should be done. Govt will take up the issue seriously. If needed, case should be handed over to NIA: CT Ravi, BJP National Gen Secy pic.twitter.com/02R4DruW4l