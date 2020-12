New Covid strain in India:Coronavirus का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है और वैक्सीन पर इसका असर क्या होगा ?

नई दिल्ली- यूके में कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन सामने आया है, उसको लेकर दुनिया भर में हड़कंप मच गई है। क्योंकि, यूके में इस संक्रामक वायरस के नए स्ट्रेन (new strain of coronavirus in UK) को अनियंत्रित (Out of control) बताया जा रहा है। वैसे जो वैज्ञानिक नोवल कोरोना वायरस (novel coronavirus) में हुए खतरनाक म्युटेशन (mutation) पर रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें यही लगता है कि म्युटेशन का असल में कैसा प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन, चौंकाने वाला तथ्य ये है कि हाल में यूके (UK) में ऐसे मामले बड़ी तादाद में पाए गए हैं, जिनमें कि कोरोना वायरस के नए वंश (The new lineage) की मौजूदगी पाई गई है, जिसका कोड B.1.1.7 दिया गया है। कोरोना वायरस में हुए इस नए बदलाव के बारे में वैज्ञानिकों की क्या राय है, हम यहां उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

New Covid strain in India: How dangerous is the new strain of corona virus and what effect it will have on the vaccine program