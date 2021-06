SC ने AIIMS में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली INI-CET परीक्षा को किया स्थगित, 16 जून को होनी थी परीक्षा

Jobs

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 11। कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को AIIMS द्वारा मेडिकल पीजी कोर्सेस कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI-CET) को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये परीक्षा 16 जून को आयोजित होनी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है।

इन संस्थानों के लिए भी आयोजित होती है INI-CET परीक्षा

आपको बता दें कि INI-CET परीक्षा एम्स के अलावा JIPMER, PGIMER और NIMHANS जैसे संस्थानों के पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल कोर्सेस के लिए भी आयोजित होती है। जानकारी के मुताबिक, ये परीक्षा कम से कम 1 महीने के लिए स्थगित की गई हैं।

Supreme Court orders postponement of INI-CET 2021 exam for admission to postgraduate medical courses in all AIIMS, JIPMER, PGIMER and NIMHANS, scheduled for June 16, by at least one month in view of COVID19 situation pic.twitter.com/p4ih31xDrV