उत्तराखंड में जल्द खत्म होगा अफसरों का टोटा, सरकार को मिलने वाले हैं 23 IAS अफसर

देहरादून, 13 जून: उत्तराखंड सरकार में जल्द ही अफसरों का टोटा कम होने वाला है। धामी सरकार को जल्द 23 आईएएस अफसर मिलन वाले हैं, जिसकी जानकारी सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने दी है। खबर के मुताबिक 23 आईएएस अफसर उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) से पदोन्नति पाकर आईएएस कैडर में शामिल होंगे। प्रदेश की धामी सरकार ने इन सभी की पदोन्नति के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेज दिया है।

अफसरों की पदोन्नति के संबंध केंद्र ने जो जानकारी चाही थी, राज्य सरकार ने उसे भी भेज दी है। दरअसल, इस साल के लिए केंद्र ने उत्तराखंड के आईएएस अफसरों के कैडर को बढ़ा दिया है। पहले ये कैडर में 120 पद थे, लेकिन अब यह बढ़कर 126 पद हो गए हैं। फिलहाल अभी 76 आईएएस ही तैनात हैं। इसके अलावा कुछ अन्य एआईएस के अफसर भी कार्यरत हैं।

बता दें कि राज्य सरकार अनुभवी अफसरों की कमी का सामना कर रही है। प्रदेश सरकार के पास सचिव व प्रमुख सचिव लेवल पर अफसरों की कमी है। यहां तक की एक-एक अधिकारी के पास दो से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है। अपर सचिव पद पर तैनात आईएएस अफसरा के जिम्मे निगमों, बोर्डों व समितियों के प्रबंध निदेशक, सचिव व अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। ऐसे में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है।

इधर, पीसीएस कैडर के सीनियर अफरों को भी पदोन्नति का बेसब्री से इंतजार है। जिनमें 18 अधिकारी 2020 तक के और इसके बाद के पांच और अफसरों के नाम आईएएस पर पदोन्नति के लिए केंद्र सरकार को भेजे हैं। अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग में डीपीसी के बाद प्रमोशन का प्रोसेस पूरी होनी है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार को उम्मीद है कि उसे जल्द सरकार को आईएएस कैडर के 23 अधिकारी मिल जाएंगे। इसका एक फायदा है भी होगा कि पीसीएस कैडर में नए पदों के लिए जगह बनेगी।

