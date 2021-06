दिल्ली के 9वीं और 11वीं कक्षा के परिणाम आज किए जाएंगे घोषित, शिक्षा निदेशालय ने ट्वीट कर दी जानकारी

Jobs

नई दिल्ली, जून 22। दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा के परिणाम आज जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी रद्द करने की घोषणा की थी, जिसके बाद इन दोनों ही कक्षाओं के रिजल्ट तैयार करने पर काम चल रहा था। अब नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर परिणाम देख सकते हैं।

हमारी शुभकामनाएं छात्रों के साथ है- दिल्ली सरकार

दिल्ली शिक्षा निदेशालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है, "जिस दिन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है वह आ गया है। कक्षा IX और XI के परिणाम आज यानि कि 22 जून को जारी कर दिए जाएंगे। छात्र अपना परिणाम हमारी वेबसाइट http://edudel.nic.in पर देख सकते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।"

The day you all have been waiting for is here.

Results of class IX and XI shall be available from today, June 22.

Students can check their results on our website https://t.co/H2jjm6SqkA

We wish you the very best.#DoE_Notification