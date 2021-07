CUCET 2021: सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए इस साल नहीं होगा कॉमन एंट्रेस टेस्ट, UGC ने लिया फैसला

Jobs

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 19 जुलाई: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने सेंट्रल यूनिवर्सिटियों (केंद्रीय विश्वविद्यालयों) में एडमिशन के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को इस साल रद्द कर दिया है। यूजीसी ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया है। यूजीसी ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं आयोजित की जाएगी। रविवार (18 जुलाई) को यूजीसी ने इस बात की घोषणा की है।

यूजीसी ने कहा है कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पहले की ही तरह होगी। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से आयोजित किया जा सकता है।

यूजीसी ने ट्वीट कर कह, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पिछले अभ्यास के तहत ही की जाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CUCET) सत्र 2022-23 से लागू किया जा सकता है।

In view of prevailing COVID-19 pandemic, admission process in Central Universities during Acad Session 2021-22, may continue as per past practice.

Central Universities Common Entrance Test (CUCET) may be implemented from Acad Session 2022-23. @dpradhanbjp @EduMinOfIndia @PIBHRD