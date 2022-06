Fact Check: सेना के पुराने जवानों को अग्निवीर योजना में भेजा जाएगा? जानिए सच्चाई

Fact Check

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 21 जून: सेना भर्ती के नए तरीके 'अग्निपथ योजना' का देशभर में विरोध किया जा रहा है। युवा सड़कों पर, रेल की पटरियों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। हाालंकि देश में जारी विरोध के बीच इस बात को भी साफ कर दिया गया है कि तीनों सेना में भर्ती के नए मॉडल 'अग्निपथ' को किसी भी कीमत में वापस नहीं लिया जाएगा। इस बीच यह भी खबर उड़ी थी कि सेना के पुराने जवानों को अग्निवीर योजना में भेजा जाएगा। ऐसे में क्या है इस खबर की हकीकत जानिए...

सैन्य कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस सूचना को फर्जी करार दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि सेना के पुराने जवानों को अग्निवीर योजना में भेजा जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी अपने बयान में कहा कि यह हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। किसी ने अफवाह फैला दी कि सेना के पुराने जवानों को अग्निवीर योजना में भेजा जाएगा। यह एक फर्जी सूचना है।

This is a matter of the security of our nation. Someone spread the rumour that old-timers of the Army will be sent to the Agniveer scheme. This is proven to be a fake information: Lt Gen Anil Puri, Addt'l Secy, Dept of Military Affairs, on #AgnipathScheme pic.twitter.com/qaqrQ1jJqK