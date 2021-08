Fact Check: कोरोना में 'आयुष 64' फार्मूले के फेल होने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्ट भ्रामक

Fact Check

नई दिल्ली, 31 अगस्त: कोरोना महामारी के आने के बाद इसको लेकर कई तरह की नई रिसर्च लगातार आ रही हैं। ऐसे में हर रोज इस बीमारी को लेकर कोई ना कोई नया दावा सामने आ जाता है। खासतौर से मोबाइल और इंटरनेट के जरिए कोरोना को लेकर कई तरह के मैसेज आजकल मिल रहे हैं। इसमें कई बार भ्रामक बातें भी चल रही हैं। ऐसे ही एक अखबार की खबर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि आयुष-64 दवा कोरोना महामारी में सफल नहीं रही है। इस रिपोर्ट को पीआईबी ने गलत कहा है।

सरकारी संस्था पीआईबी के फैक्ट चैक ट्विटर अकाउंट से किए ट्वीट में कहा गया है- कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आयुष-64 कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ फायदेमंद साबित नहीं हुआ है। यह दावा भ्रामक है। रिपोर्ट इस स्टडी को गलत तरह से पेश करता है। ये पाया गया है कि हल्के और मध्यम कोरोना संक्रमण में मरीज की देखभाल में आयुष-64 प्रभावी है। इस फार्मूले की प्रभावकारिता क्लीनिकल ट्रायल में भी साबित हुई है। ऐसे में ये दावा पूरी तरह से ठीक नहीं है।

Media reports claim that AYUSH-64 is not beneficial against #COVID19#PIBFactCheck: This claim is #Misleading

The report is a misinterpretation of a pilot study. Robust clinical trials have established efficacy of AYUSH-64 as an add on to standard care in mild to moderate COVID pic.twitter.com/GqPEbt9ve4